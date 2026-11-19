Con tobillera electrónica y a su casa La Justicia le bajó la guardia a la prisión preventiva de la exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, quien desde este jueves podrá cumplir arres…

Funcionaria de ueno casa de bolsa que destruyó documentos, ya se fue a su casa, pero con tobillera.

La Justicia le bajó la guardia a la prisión preventiva de la exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, quien desde este jueves podrá cumplir arresto domiciliario, pero con tobillera electrónica y varias reglas que deberá respetar a rajatabla.

El juez penal de Garantías Marcelo Saldívar revocó la prisión preventiva que cumplía desde el 11 de noviembre, en el marco de la investigación por la supuesta destrucción de documentos relacionados con el escándalo de Ueno Bank. La Fiscalía no se opuso al cambio de medida, considerando que el monitoreo electrónico y las garantías ofrecidas son suficientes para evitar una posible fuga.

Para salir de la cárcel y quedarse en casa, la doña deberá portar una tobillera electrónica y los gastos del dispositivo correrán por cuenta de su defensa. Además, deberá presentar una fianza personal de G. 50 millones, avei una promesa jurada y respaldar su compromiso con un inmueble y un vehículo.

Por si acaso, la Policía también tendrá la tarea de caerle semanalmente, de manera sorpresiva, para controlar que siga en su domicilio y no se mande mudar.

La exfuncionaria está imputada por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de que cámaras de circuito cerrado la captaran triturando y rompiendo documentos en las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, en Asunción, minutos antes de que una comitiva fiscal llegara para realizar un allanamiento.