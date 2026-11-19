Costas ya empieza a convocar a los mitã’i kuéra Seis juveniles azulgranas fueron llamados por el DT curepa para entrenar con el plantel principal.

Cerro Porteño ya comienza con el proceso de fijarse más en sus canteranos de las Divisiones Formativas. Este miércoles, unos seis chicos de las juveniles fueron llamados para trabajar con el plantel principal de Gustavo Costas, dando un paso importante en su proceso de crecimiento y adaptación al fútbol de Primera División de cara al 2027.

Los “carasucias” convocados fueron los defensores Álvaro Espínola y Ezequiel González, este último hijo del exfutbolista Edgar González, además de los mediocampistas Enzo Cabrera, Aarón Bobadilla, Thiago Fossati y Santiago Báez, mientras que en la zona ofensiva fue citado Darío Espínola, quien ya tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría el año pasado.

Desde el Ciclón se tiene el objetivo deportivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Paraguay 3, y su próximo partido será ante Nacional, por la fecha 20 del campeonato.

El encuentro se disputará este lunes, desde las 20:15, en el estadio Arsenio Erico, donde el Azulgrana buscará un triunfo que le permita acercarse a su objetivo internacional.