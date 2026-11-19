“Creí que mi hijo estaba muerto”: una noche de terror para una madre Una verdadera pesadilla vivió una madre junto a su hijo de 13 años, cuando tres hombres armados entraron en su casa en donde funciona una despensa y …

Una verdadera pesadilla vivió una madre junto a su hijo de 13 años, cuando tres hombres armados entraron en su casa en donde funciona una despensa y los sometieron a un violento asalto en el barrio Inmaculada Concepción, en Capitán Miranda.

El robo ocurrió el miércoles, cerca de las 19:50. Los desconocidos llegaron en motos, entraron a la vivienda a punta de armas y se alzaron con 1.800.000 guaraníes y dos celulares, antes de escapar a toda velocidad.

La doña contó que, en medio de la desesperación, “creí que mi hijo estaba muerto, que ya lo habían matado”, dijo la afectada. El adolescente, por su parte, también vivió momentos de horror, creyendo que su mamá había sido asesinada.

La mujer sospecha que los delincuentes habrían ido detrás de una importante suma de dinero que supuestamente debía tener en la casa por la venta de una propiedad, aunque aclaró que el negocio todavía no se concretó. Incluso tiene sospechas sobre quiénes podrían estar detrás del golpe y cree que uno de ellos sería menor de edad, aunque todo deberá ser investigado.