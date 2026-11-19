Donde pone el ojo, pone la bala; en simultáneo arquero embarazó a dos influencers .

Mitã’i porã voi nio. El golero del Corinthians, Hugo Souza, tendrá hijas con dos mujeres diferentes, con dos meses de diferencia. Anicheneee… Las madres son Rauany Barcellos, de 23 años, exprometida del pelotero y la influencer Rai Araújo, de 27 años.

Rauany Barcellos está embarazada ndaje de Pétala, la primera hija de la expareja, y ya se encuentra en su octavo mes de gestación. En tanto, Rai Araújo también declaró avei a la revista “Quem” que espera una niña con el atleta y tiene seis meses de embarazo. ¡Nde tavy!

La influencer digital Raissa (más conocida como Rai) tiene más de 36.000 seguidores en Instagram, donde comparte fotos de su vida diaria, viajes y sesiones fotográficas.

Rai publicó por primera vez sobre su embarazo el sábado (14), cuando mostró la fiesta de revelación de género y descubrió que esperaba una niña.

Por su parte, con más de 270.000 seguidores en Instagram, la influencer digital Rauany Barcellos, de 23 años, dedica su perfil a publicaciones sobre estilo de vida, moda y belleza.

Ella comenzó a salir con Hugo en 2024 y su relación culminó en compromiso en agosto del mismo año. Los representantes del jugador anunciaron el fin de la relación en abril de 2026, afirmando que la ruptura fue amistosa. Desde entonces, se han vuelto a ver en ocasiones relacionadas con su embarazo.

Este no es el primer embarazo de Rauany con el portero. En agosto de 2025, la influencer reveló que perdió a los gemelos que esperaba con el jugador. (Fuente Pop y Arte)