¡Por un pelo evitaron una tragedia sangrienta! Soldados de la Operación Paz Duradera aparecieron justito para salvar de las garras de una enfurecida turba a un anciano de 82 años, quien estaba a punto de ser linchado por supuestas prácticas de brujería en la aldea de Hukke, en Nigeria.

El tenso episodio estalló en la mañana cuando efectivos policiales acudieron de urgencia tras recibir alertas de que tanto el octogenario como su hijo eran blanco de una muchedumbre desatada por las acusaciones esotéricas.

Gracias a la rápida reacción de las fuerzas de seguridad, se logró frenar la furia colectiva antes de que el intento de linchamiento cobrara una vida.

Tras poner a salvo a las víctimas, los militares enfrentaron el clima caldeado dialogando con los líderes de la comunidad, lanzando una severa advertencia contra la peligrosa “justicia de la selva” y exigiendo que cualquier reclamo se canalice por vías legales. Finalmente, el anciano sobreviviente fue puesto bajo custodia del puesto policial mientras se investiga a fondo el caso.