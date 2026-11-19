El mono anda suelto, Salud confirmó 8 casos de viruela La viruela del mono volvió a encender las alarmas sanitarias. Vigilancia de la Salud confirmó ocho nuevos casos, que se suman al primero detectado en…

La viruela del mono volvió a encender las alarmas sanitarias. Vigilancia de la Salud confirmó ocho nuevos casos, que se suman al primero detectado en septiembre, totalizando nueve en lo que va del 2026. Y aunque la situación está controlada, las autoridades advierten que el contagio puede darse con bastante facilidad a través del contacto con personas o superficies infectadas.

La doctora Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud, he’i que varios de los afectados tienen antecedentes de viajes, incluso uno a Brasil, y que posteriormente se produjeron contagios a otras personas. Por eso, el aislamiento no es un simple capricho, sino una medida clave para evitar que el virus siga haciendo de las suyas.

Actualmente, uno de los pacientes permanece internado, mientras los demás guardan reposo y están bajo seguimiento médico. El control se extiende hasta 21 días, tiempo en el que se vigila la evolución y se busca cortar de raíz cualquier nueva transmisión.

La enfermedad puede arrancar con fiebre, dolor de cabeza y lesiones en la piel, que a veces parecen un simple sarpullido, pero pueden convertirse en ampollas, úlceras dolorosas y provocar una picazón bastante molesta.

El contagio se produce mediante contacto estrecho, secreciones, gotas respiratorias y también por objetos o superficies contaminadas. Así que, por las dudas, nada de andar compartiendo vasos, bombillas, mate o tereré como si fueran de uso comunitario.