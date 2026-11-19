Emma es nominada a Mujer Destacada 2026 por su liderazgo social e historia de superación .

Mediante un libro, la madre relató el dolor sufrido en primera persona al perder a un hijo. (Foto: Gentileza)

La escritora y activista Emma Quintana recibió una importante distinción al ser nominada por la Fundación Marlo como candidata a los premios Mujeres Destacadas 2026, dentro de la categoría Liderazgo Social, Fortaleza y Superación. El reconocimiento destaca su trayectoria personal y el impacto de su labor en la visibilización de luchas familiares y sociales.

Quintana cobró notoriedad pública como autora del libro Justicia por Madre Propia, una obra testimonial en la que relata en primera persona la búsqueda de verdad y memoria tras el asesinato de su hijo, Agustín Bogado Quintana, hallado sin vida el 8 de febrero de 2014 en el barrio San Cristóbal de Asunción, convirtiendo su experiencia de vida en una bandera de resiliencia y empoderamiento para otras mujeres.

Por su parte, la Fundación Marlo es una organización sin fines de lucro dedicada al impulso social, cultural y comunitario, que promueve espacios de reconocimiento, formación y apoyo para referentes que generan cambios positivos en la sociedad. Con esta postulación, la entidad busca poner en valor el compromiso y la fuerza transformadora de figuras como Emma Quintana.

Las votaciones cierran este 20 de noviembre y el enlace para poder hacerlo es https://script.google.com/macros/s/AKfycbwQeq7TA6s3FPo_stxvOKsZ8-ZXm4o_5pwSa-it4HP39gM-K9E-xu0ibw4acgBbeuJQuQ/exec.