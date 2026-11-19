Los jugadores saludaban a la hinchada sin saber que era despedida ra'e. (Foto Internet)

Aihuepéte. El Club Profesional Deportivo Pasto anunció este miércoles, mediante un comunicado oficial emitido desde San Juan de Pasto, la desvinculación de 22 futbolistas que de esta manera finalizan su etapa deportiva en la institución.

La notificación, dirigida a los hinchas, medios de comunicación y comunidad en general, lleva la firma del presidente ejecutivo de la entidad, Wílber Roberto Castro Valencia, e incluye un mensaje de agradecimiento y deseos de éxito en las carreras deportivas y proyectos personales de los deportistas salientes.

El cuadro pastuso vive momentos turbulentos ndaje voi. No solo no pudo clasificar a los cuadrangulares de la Liga colombiana, sino que terminó avei en escándalo por denuncias de salarios atrasados. Incluso, terminó compitiendo con un equipo juvenil.