Los jugadores de Boca fueron sorprendidos por un control del doping en su local de concentración. (Foto Internet)

Cháke Péa. Boca recibió una visita inesperada en Barranquilla, donde se encuentra concentrado para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. En medio de la preparación para el encuentro, representantes de la CONMEBOL realizaron controles antidoping a todos los integrantes del plantel profesional.

El procedimiento se llevó adelante durante la concentración del equipo argentino y sorprendió por el momento elegido. Sin embargo, se trata de una práctica contemplada dentro de los mecanismos de fiscalización del organismo, que puede realizar controles tanto durante las competencias como fuera de ellas y sin aviso previo.

Según trascendió, la particularidad de esta revisión fue que todos los futbolistas de Boca quedaron a disposición de los responsables de los estudios, a diferencia de otros procedimientos en los que se selecciona a determinados jugadores.

Los controles antidopaje forman parte de los protocolos habituales de la Confederación Sudamericana. El reglamento contempla la posibilidad de realizar pruebas dentro y fuera de competencia, mediante análisis de orina o sangre, sin necesidad de anticipar la fecha de los estudios.