Sanon (izquierda) fue hallado culpable de una serie de crímenes en el magnicidio de Moïse (derecha). (Foto: Afp/Afp)

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, capital del país isleño, destapó una compleja trama internacional en la que emergió el nombre de Christian Emmanuel Sanon, un médico y pastor evangélico radicado en Florida.

Según informó el jefe de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, en declaraciones recogidas por medios como BBC News y The New York Times, Sanon ingresó al país caribeño en junio de 2021 a bordo de un avión privado, acompañado por contratistas de seguridad privados con el presunto objetivo inicial de brindar protección y posteriormente asumir la presidencia tras derrocar al mandatario.

De acuerdo con las investigaciones judiciales en Estados Unidos citadas por el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo de exmilitares colombianos contratados para el operativo cambió la misión original de arresto por el asesinato directo de Moïse en su residencia privada.

Tras el ataque, uno de los primeros contactos telefónicos realizados por los implicados fue dirigido precisamente al religioso residente en Florida, quien fue detenido por las autoridades haitianas y luego trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales.

En el proceso seguido en una corte federal de Miami, Sanon fue hallado culpable de conspiración para proporcionar apoyo material que resultó en muerte y de violar leyes de exportación estadounidenses, con armas y chalecos antibalas, quedando expuesto a décadas de prisión e incluso cadena perpertua en uno de los casos más resonantes del Caribe. La sentencia se conocerá en febrero del año que viene.