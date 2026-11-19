Llegó a la casa, pilló que la mujer le era infiel y encima terminó garroteado en el hospital .

Desde hacía rato que sospechaba que su esposa no le era fiel. Por eso, decidió salir más temprano del laburo e ir a su casa. Al llegar a los alrededores, decidió treparse a un arbusto desde donde contemplaba lo que pasaba dentro de la habitación. Ahí no solo descubrió todo sino que además ligó tan mal que acabó internado.

Según relata el portal Alvoradanoar, de Brasil, la policía informó que la víctima, luego de descubrir a su “chuli” haciendo “eso” con el otro arriero, los encaró. Pero el “picaflor”, lejos de reaccionar con arrepentimiento, se puso re violento.

Agarró un pedazo de madera y golpeó a la víctima en varias partes del cuerpo, causando lesiones en la frente y el ojo derecho. No contento con eso, habría incluso tratado de estrangular al pobre corneado, pero fue atajado por la propia mujer. Cuando soltó a la víctima, huyó de la escena.

El equipo policial realizó registros, pero no pudo localizar al sospechoso en el estado de Paraná, donde todo pasó. La víctima recibió orientación sobre los procedimientos apropiados.