“Agarrala bien grande. ¿Alguna vez tocaste algunas tetas así de bien hechas? Mirá bien paradita, bien hecha. Tocá bien como hombre”, le desafió Carmi Masi a su compañero Seba Rodríguez, quien segundos antes fue víctima de un feroz acoso durante el programa Kaos. El panelista he´i que eso es acoso ndaje y le amenazó a la rubia diciendo, “yo también te voy a tocar a vos entonces”.

Esta escena tuvo mucha repercusión en las redes sociales, donde Carmi salió al paso a responder, “esto fue un experimento social. Mira cómo todos se ríen y lo toman como un chiste. Pero es la realidad de todas las mujeres solo que en 4 paredes, sin testigos, ni cámaras. No debería ser simpático acosar a un hombre, ni a nadie pero todos riéndose. Imagínate”, justificó.

La presentadora de TV quiso dejar un mensaje para loperro y describió, “Seba sudaba y estaba nervioso. Al final del programa expliqué por qué lo hice y ojalá alguna vez entiendan lo que sufrimos las mujeres todos los días en cualquier ámbito y en privado. A ver si ASÍ se entiende”, tiroteó en su cuenta de “X”