¡Nde tavy! El mundo se detuvo ¡para ir al baño!: las excusas más delirantes en torno a GTA6 .

Impresionante fueron la cantidad de situaciones que se dieron a nivel global con el lanzamiento de GTA 6. (Foto: Red Uno/H. Trennon)

Pasaron nada menos que 13 años. Más de una década desde que había salido la última entrega. Con el correr de los años aumentó la ansiedad y, cuando finalmente llegó el gran día, el mundo se “detuvo” ¡para ir al baño! Es que con el lanzamiento de GTA 6, el rollete ndajeko se “intoxico”.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI no solo rompió récords de ventas, sino que desató un delirio colectivo digno de una misión de Rockstar Games. Durante las primeras horas de estreno, el mundo conoció de millones de excusas insólitas para explorar Vice City.

En el ámbito laboral y académico, la creatividad alcanzó niveles cinematográficos. Según datos lanzados por la empresa BambooHR, una experta yanqui en software de recursos humanos, he’i que justito hubo un montón de personas que se “enfermaron” y sufrieron “intoxicaciones alimentarias” que no permitieron a los “afectados” salir del baño. Miles pidieron vacaciones y otros tantos simplemente no se presentaron.

Y si eso te parece mucho, en Australia se viralizaron videos de jóvenes organizando falsos velorios con retratos de cartón para justificar sus ausencias. Una conocida empresa de comida rápida no quedó ajena y ¡hasta un cajón y todo apareció!

El fenómeno más llamativo ocurrió en las aerolíneas y en las configuraciones digitales: miles de jugadores compraron pasajes reales hacia Nueva Zelanda para aprovechar la diferencia horaria y ser los primeros en jugar, mientras otros millones “mudaban” virtualmente sus consolas a Oceanía saturando los servidores locales.

Es más, empresas tecnológicas optaron por decretar feriado puente ante la inevitable caída de productividad mientras que los que no dieron abasto fueron las aplicaciones de delivery que se vieron colapsadas por pedidos de madrugada y avenidas extrañamente vacías en plena hora pico.

El estreno de GTA 6 demostró que, más que un simple lanzamiento comercial, se convirtió en un auténtico fenómeno sociológico global.