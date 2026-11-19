¡No tuvieron corazón! Le vaciaron la chacra a un abuelito A sus 75 años, don Porfirio sigue metiendo mano a la tierra, trabajando con sacrificio para ganarse unos guaraníes y llegar un poco más aliviado a la…

A sus 75 años, don Porfirio sigue metiendo mano a la tierra, trabajando con sacrificio para ganarse unos guaraníes y llegar un poco más aliviado a las fiestas de fin de año. Pero unos desalmados le aguaron la fiesta y le dejaron prácticamente sin nada en la chacra.

El karai cultivaba sus sandías con mucho esfuerzo y esperaba venderlas para tener un ingreso extra. Sin embargo, desconocidos entraron a su chacra, en San Miguel Vaicho, zona fronteriza entre San Joaquín y Dr. Cecilio Báez, Caaguazú, y le llevaron casi 100 frutas, eligieron voi las más grandes y lindas.

Según contó su hija, Luz, los ladrones dejaron apenas algunas sandías medianas. Don Porfirio no estaba esperando que le regalaran nada, quería vender lo que produjo con sus propias manos, pero otros decidieron llevarse el fruto de su sacrificio.

“A un abuelito que se rompe el lomo trabajando no se le roba, esas sandías no eran solamente frutas: eran el fruto de su sacrificio y la ilusión de llevar unos guaraníes más a su casa”, dijo indignada su hija.