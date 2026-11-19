Nos dejó un crack del arbitraje, falleció Epifanio González A los 68 años de edad, el exárbitro fue a sacar tarjetas al cielo. Sus familiares y amigos lo despiden recordándolo con mucho cariño.

Luto en el fútbol paraguayo. El exárbitro nacional e internacional, Epifanio González, falleció este jueves a los 68 años de edad.

El reconocido juez supo ser en su momento de lo más destacado del referato a nivel nacional e internacional, pitando grandes partidos, clásicos y también llegando a la Copa del Mund Francia 1998 donde dirigió tres encuentros, incuído el partido por el tercer puesto entre Croacia 2-1 vs. Países Bajos.

Epifanio es recordado con cariño por sus familiares y amigos y también por gran parte de la afición deportiva paraguaya ya que supo disfrutar de sus locuras también en el arbitraje.

Epifanio era hermano del “Loco”, Gabriel González.