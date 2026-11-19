Luto en el fútbol paraguayo. El exárbitro nacional e internacional, Epifanio González, falleció este jueves a los 68 años de edad.
El reconocido juez supo ser en su momento de lo más destacado del referato a nivel nacional e internacional, pitando grandes partidos, clásicos y también llegando a la Copa del Mund Francia 1998 donde dirigió tres encuentros, incuído el partido por el tercer puesto entre Croacia 2-1 vs. Países Bajos.
Epifanio es recordado con cariño por sus familiares y amigos y también por gran parte de la afición deportiva paraguaya ya que supo disfrutar de sus locuras también en el arbitraje.
Epifanio era hermano del “Loco”, Gabriel González.
FALLECIÓ Epifanio González, ex árbitro de la APF y Mundialista en Francia '98. Mi pésame para su hermano Gabriel y toda la familia, descansa en paz Profe 🙏 https://t.co/WjVHaHtsKF— Nicolás Ledesma (@NicoLedesma_16) November 19, 2026