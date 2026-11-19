Qué macana. El gol de “amiguito” no sirvió para que el Palmeiras logre un resultado positivo frente al Cruzeiro. Es que el marco de la fecha 35 del Brasileiraõ, el “Verdão” cayó por 2 a 1 y complicó sus chances de pelear por el título, a pocos días de la final de la Conmebol Libertadores ante Estudiantes.

Y eso que el equipo de Abel Ferreira se puso en ventaja kuri al comienzo del segundo tiempo a través de un tanto paraguayo. A los 46 minutos, Ramón Sosa conectó una jugada que inició Lucas Evangelista y marcó el 1-0 para su equipo. Sin embargo, el local reaccionó y cambió el desarrollo del encuentro en el tramo final.

A los 74′, Matheus Pereira igualó el marcador con un tiro libre y, apenas tres minutos después, Khellven convirtió en su propio arco para darle la victoria a Cruzeiro. Palmeiras no logró recuperarse de esos dos golpes y se volvió de Belo Horizonte sin puntos.

Gustavo Gómez y Maurício katu no formaron parte del encuentro porque apenas llegaron de la gira que realizaron con la Albirroja y no pudieron trabajar en la previa con el grupo.