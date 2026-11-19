Sigue apareciendo ¡de todo!: desde vehículos hasta cajeros pillan en una inmueble en caso ueno .

Parte de lo encontrado en un predio donde se realizó un allanamiento. (Foto: Gentileza)

A medida que el “agujero” se hace cada vez más grande, dejando la puerta abierta a todo tipo de especulaciones, siguen a la orden del día los allanamientos en el caso ueno bank. Ahora, se pillaron desde vehículos hasta ¡cajeros automáticos!

El procedimiento se llevó a cabo en Lambaré, donde agentes fiscales fueron a un local que funciona como sede social del que fuera Banco Visión, absorbido justamente por ueno. Allí fueron encontrados 36 vehículos, verificados por el Departamento de Automotores de la Policía, y los cajeros.

Resaltó una feroz camioneta Chevrolet Silverado que tenía una chapa personalizada con la palabra “ZEUS”. Su titularidad ya fue identificada y se está analizando a ver si queda “pegado” o no.

Durante las diligencias, la Fiscalía tomó declaración a un testigo que aportó datos sobre dos visitas realizadas al establecimiento el pasado 4 de noviembre, justo después que todo “explotó”. Se cree que la persona que se fue cayendo apareció para retirar un arma de fuego y libros de novedades que estaban en el inmueble.