Socios vitalicios de Cerro reclaman a los capos del club Los mismos levantaron la voz ante el desastroso 2026 que está terminando para el Ciclón.

Los socios vitalicios del Club Cerro Porteño hicieron llegar una nota a la dirigencia reclamando por el mal momento que está pasando el equipo, finalizando un año 2026 que fue de auténtica pesadilla en el que el azulgrana perdió todo lo que disputó, y podría hasta quedar fuera de la Copa Libertadores del 2027.

En la nota que hicieron llegar a la dirigencia y al Presidente Blas Reguera, los socios vitalicios señalaron: “solicitamos una evaluación del plantel profesional, jugador por jugador, reestructuración del plantel, definición pública de objetivos para el 2027”.

En pasados días, se supo que distintos equipos del torneo de socios del Club habían renunciado a participar debido a toda la crisis en Barrio Obrero.

Cabe señalar que en las últimas semanas se ha hablado de la partida de por lo menos unos 12 jugadores del Club, algo que estaría secundado por el propio DT Gustavo Costas, quien ya habría acordado con el presidente y los demás dirigentes una mayoría de refuerzos exclusivamente paraguayos o del plano local.