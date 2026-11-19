La diputada colorada Johana Vega, luego de una comunicación mantenida con el contralor general Camilo Benítez, denunció a este por, ndajeko, haberla amenazado todo mal al punto que fue tajante al afirmar “temo por mi vida”.

Vega dijo que Benítez la insultó, la amedrentó a ella y a su familia por lo cual dijo que teme por su integridad, culpándole directamente de cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar, he’i. Contó que grabó parte de la conversación con el teléfono de su papá y dijo que revelará lo que se le dijo en la sesión de Diputados el próximo martes.

“Yo temo por mi vida, por eso hago público. Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia le hago responsable a Camilo Benítez. Este señor es peligroso por eso grabé la conversación. Me dijo de todo”, dijo Vega.

En otro momento, se dirigió a Horacio Cartes, Presidente de la Asociación Nacional Republicana, pidiendo que no se le ampare a Benítez y que se le someta al juicio político que la oposición está pidiendo por supuesto mal desempeño en su cargo.