Faltando menos de un mes para que finalice la temporada 2026, todavía no se sabe qué pasará con relación al formato que tendrá la de 2027, con Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, diciendo que aún “está todo en estudio”.
“Hemos contratado una consultora y le pasamos básicamente todo lo que ya teníamos de análisis hecho acerca de qué sistema de campeonato podríamos llevar adelante, y ellos están viendo, analizando, viendo otras opciones que puedan significar una mejoría en nuestro campeonato”, fue lo que dijo Díaz de Vivar al programa Fútbol a lo Grande.
El vicepresidente también confesó que “no tenemos nada del sistema del campeonato. Si se puede antes de la última reunión en diciembre, deberíamos aprobar un nuevo sistema. Si no está para ese momento, tendríamos que dejar para enero, antes de que empiece el campeonato”.
Díaz de Vivar agregó que si todo está resuelto, respecto al campeón y equipos clasificados a copas internacionales, antes de la última fecha del Torneo Clausura, se podrían adelantar algunos partidos: “Podría ser una opción dependiente de cómo vayan los resultados”, aseguró.