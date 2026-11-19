Una madre le regaló una nueva oportunidad de vida a su hija El amor de una mamá volvió a demostrar que no conoce límites. En el IPS se realizó el trasplante renal número 13 del año, y esta vez la historia tien…

El amor de una mamá volvió a demostrar que no conoce límites. En el IPS se realizó el trasplante renal número 13 del año, y esta vez la historia tiene dos protagonistas unidas por el vínculo más fuerte de todos: una madre que donó uno de sus riñones a su hija de 22 años, para darle una nueva oportunidad de vida.

La joven llevaba un año enfrentando la dura rutina de la hemodiálisis, un tratamiento que exige fuerza, paciencia y mucha valentía. Pero en medio de ese camino cargado de incertidumbre, apareció el gesto más grande de amor: su mamá decidió convertirse en su donante y darle una esperanza que va mucho más allá de cualquier palabra.

La intervención fue realizada por un equipo multidisciplinario del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos profesionales trabajaron de manera conjunta para hacer posible este trasplante que hoy representa un nuevo comienzo para la joven.

La doctora Gloria Orué, coordinadora de Trasplante Renal, destacó la importancia de la donación en vida, una alternativa que puede cambiar radicalmente la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades renales avanzadas.