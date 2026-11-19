[VIDEO] Invitó a loperro a bañarse con ella ndaje La fanática del indio apareció en un video con una de sus locuritas y loperro se volvieron loco con su destape.

Marisol Olmedo, la maina del aborigen, hizo delirar jeyma al rollo con su ocurrencia que prendió fuego en las redes y ndaipori lluvia que apague el incendio. “Gente ya terminó de llover y yo lo que hice fue entrar bajo la ducha porque yo me quiero seguir bañando”, he´i. Así apareció en las pantallas con la remerita mojada. El rollo enloqueció y empezaron las fantasías.

En su contenido le dedicó un pequeño espacio a sus trozadores, “así me baño en las lágrimas de mis enemigos. Amo, amo. Que gusto”, disparó la cuerona que ombotarova a los muchachos.

Loperro tiraron todo tipo de piropos y enloquecieron. El show se encendió aún más cuando preguntó, “¿Quién se quiere bañar conmigo?”. ¡Barbaridad!