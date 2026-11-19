[VIDEO] ¡Miedo! Sustazo se pegó con un supuesto apagón en el viejo continente ¡Hesúkena! La reacción de Geraldine Villagra, doñita de Diego Gómez cuando se enteró que en Reino Unido tendrían un apagón de 72 horas. En su histori…

¡Hesúkena! La reacción de Geraldine Villagra, doñita de Diego Gómez cuando se enteró que en Reino Unido tendrían un apagón de 72 horas. En su historia del Instagram contó como pasó todo. “Anoche no podía dormir del miedo. Entonces hice, estaba en videollamada con mi mamá y, tipo, hasta no quedarme dormida. No corte del miedo”, contó quien fue su ángel de la guarda en el guyryry.

Más adelante contó que del sustazo no pudo pegar el ojo y que, “a eso de las 5:40 más o menos sonó mi alarma. Así abrí los ojos. ¿Hay luz?, no hay luz, ¿hay luz?, no hay luz. Y no sabía cómo pillar si había o no luz. Entonces me levanté y vi que la lucecita de la tele estaba prendida. Entonces dije, ah bueno, si hay luz”, relató su travesía.

“Pero estaba lloviendo super fuerte. Y había un viento loquísimo. Entonces me di la vuelta y seguí durmiendo y no me desperté para mi clase. Pero ahora estoy yendo”, he’i.

En otro posteo mostró la preparación que tuvo para ese momento de apagón y agradeció katu a la Ande por capacitarla para enfrentar este tipo de desafíos en el viejo continente.