[VIDEO] Tiroteó contra los que no mojan la camiseta en Barrio Obrero La fanática del Ciclón de Barrio Obrero, Verito Zayas he´ipama: “No subestimes al hincha cerrista enojado”. ¡Ndi barbaro! El horno no está para bollo…

La fanática del Ciclón de Barrio Obrero, Verito Zayas he´ipama: “No subestimes al hincha cerrista enojado”. ¡Ndi barbaro! El horno no está para bollos en la Nueva Olla y los hinchas están todos alterados por el rendimiento de sus peloteros. “No sos estrellita porque jugas bien dos, tres partidos”, tiroteó para dejar en claro que los jugadores tienen que sentir y mojar la camiseta.

En charla con Crónica contó que el comentario fue en general dirigido para quien se ponga el saco. “´Para todos los que no se comportan porque es una pena total. Y es importante aclarar, no es amenaza física, sino de despido, porque algunos mal entienden y piensan que incito a la violencia y no es ese el mensaje”, detalló.

Al final sentenció, “por Cerro pasaron muchísimos jugadores ya. No sos imprescindible. Valoren su trabajo, valoren esa millonada de plata que están recibiendo y pónganse las pilas. Cuídense, cuiden su alimentación, no tomen mucho alcohol, no se vayan de joda y que todo el mundo sepa. Así nomás, no nos subestimen. Cerro es más grande que cualquier jugador”.