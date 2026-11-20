Alumnos de 20 institutos están con el Jesús en la boca El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) suspendió 20 institutos de formación técnica superior por supuestas irregularidades en sus habilitaciones…

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) suspendió 20 institutos de formación técnica superior por supuestas irregularidades en sus habilitaciones, y la medida dejó a muchos estudiantes con la cabeza llena de preguntas: ¿qué pasa con las clases?, ¿los exámenes?, ¿las materias ya aprobadas y los títulos que están por recibir?

El ministro Luis Ramírez anunció además la anulación de habilitaciones de 10 carreras y sumarios a cinco funcionarios, mientras se revisan los procedimientos y se realizan auditorías para saber dónde se metió la pata.

Pero hasta ahora, lo que más inquieta es la falta de claridad. No se dio a conocer la lista completa de institutos afectados ni se explicó qué pasará con los alumnos que están a mitad de camino, a punto de recibirse o con trámites de titulación pendientes.

La limpieza de irregularidades es necesaria, pero los estudiantes no pueden quedar en el limbo, sin saber si tantos años de estudio terminarán en un título o en un dolor de cabeza.