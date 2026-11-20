Cansados de esperar, trabajadores del Grupo Vázquez exigen que el Gobierno les dé la cara Trabajadores del Grupo Vázquez, que se quedaron en el aire, salieron a las calles de Asunción para reclamar el pago de sus indemnizaciones y exigir u…

Exempleados de Vmedia estuvieron presentes en la manifestación pacífica que se desarrolló este viernes 20 de noviembre en el centro de Asunción.

Exempleados de Vmedia estuvieron presentes en la manifestación pacífica que se desarrolló este viernes 20 de noviembre en el centro de Asunción.

Trabajadores del Grupo Vázquez, que se quedaron en el aire, salieron a las calles de Asunción para reclamar el pago de sus indemnizaciones y exigir una mesa de diálogo con el presidente Pedro Alliana. Advirtieron que ya están cansados de proyectos y promesas, y quieren respuestas concretas.

Con carteles, reclamos y mucha bronca acumulada, cerca de 500 extrabajadores del Grupo Vázquez coparon este viernes las calles del microcentro capitalino para exigir que el Gobierno les dé la cara y abra una mesa de diálogo que permita destrabar el pago de sus salarios e indemnizaciones, tras el cierre de varias empresas vinculadas al grupo.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas, frente al Congreso, y desde allí marcharon por distintos puntos del centro de Asunción hasta llegar al Panteón Nacional de los Héroes, donde volvieron a reclamar lo que consideran una deuda pendiente con miles de familias que hoy quedaron golpeadas por la crisis.

“Estamos cansados de tantos proyectos que se presentan en el Poder Legislativo. Necesitamos una mesa de trabajo con el presidente Pedro Alliana”, expresó Edson Vázquez, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de VMedia, quien sostuvo que el Poder Ejecutivo también debe asumir su responsabilidad ante la crisis financiera y social que dejó a más de 6.000 trabajadores afectados en todo el país.

Y como la paciencia ya está llegando al límite, anunciaron que este lunes volverán a marchar desde la Plaza de Armas hasta la residencia presidencial. La consigna es clara: quieren sentarse a conversar con el presi, conseguir una mesa de diálogo y, sobre todo, que el reclamo no quede juntando polvo entre papeles, proyectos y promesas.