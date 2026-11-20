Caso ueno: fiscal recibe amenazas y la investigación se pone cada vez más jodida La investigación del caso Ueno Bank ya no solo salpica a empresas, detenciones y presuntos manejos turbios, sino que también empieza a encender alarm…

La investigación del caso Ueno Bank ya no solo salpica a empresas, detenciones y presuntos manejos turbios, sino que también empieza a encender alarmas por la seguridad de quienes están investigando la causa. El fiscal Silvio Corbeta denunció haber recibido amenazas directas luego de intervenir en la empresa GSR Security, vinculada al Grupo Vázquez.

Según he’i, el representante de la firma habría reaccionado de manera furiosa cuando la comitiva fiscal intentaba ingresar al local y, tras advertirle que podría ser detenido si impedía el procedimiento, habría lanzado insultos y amenazas contra el agente.

Corbeta aseguró que le dijeron que lo iban a perjudicar, una expresión que, teniendo en cuenta el contexto de una investigación por presunto crimen organizado, no le cayó precisamente como una simple calentura del momento.

El fiscal también reveló que el imputado habría presumido tener contactos políticos importantes, tanto en el gobierno anterior como en el actual. Además, recordó que ya recibió amenazas de muerte en otras causas y que incluso pidió resguardo policial ante hostigamientos y movimientos sospechosos alrededor de la sede fiscal.