Cupido también entró a Emboscada: 16 privados de libertad se casaron Ni los barrotes pudieron frenar al amor… ni la “cadena perpetua” del “para siempre”: 16 personas privadas de libertad en Emboscada Antigua dieron el …

Ni los barrotes pudieron frenar al amor… ni la “cadena perpetua” del “para siempre”: 16 personas privadas de libertad en Emboscada Antigua dieron el “sí, quiero” y se entregaron voluntariamente a otra “condena” —pero esta vez con anillo y firma— en una boda comunitaria por civil, con promesas y toda la formalidad del caso.

​La ceremonia se celebró en el marco de la campaña “Paraguay Se Casa”, junto a participantes del Programa de Transformación Integral (PTI), quienes tuvieron preparación y acompañamiento antes de dar el gran paso.

Porque cuando Cupido se pone en campaña, no hay rejas, candados ni control de visitas que lo detengan. Los 16 ya tienen un nuevo estado civil y, aunque por ahora la libertad tenga que esperar su turno, el amor consiguió pase directo al Registro Civil, quien diría que en Emboscada también se estaban repartiendo anillos y promesas.