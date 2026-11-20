Miguel Cuevas no tendrá de otra que ir a la cacerolita.

La jueza penal de Garantías María Lidia Wyder ordenó la captura del exdiputado colorado Miguel Cuevas, luego que quedara firme su condena a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Es decir que, de manera “oficial”, pasará de Legislador a Legisladrón encerrado.

La magistrada revocó las medidas sustitutivas de las que gozaba desde noviembre de 2020 y notificó a la Policía Nacional, al Departamento de Búsqueda de Prófugos y a Migraciones para ejecutar su detención en su último domicilio declarado, en el barrio San Blas de Sapucai, Paraguarí.

La sentencia adquirió firmeza a fines de octubre pasado, tras declarar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como inadmisible el recurso de casación planteado por su defensa. Además de la pena privativa de libertad, el fallo impone cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el comiso especial y sustitutivo de bienes, y el mantenimiento de embargos sobre sus inmuebles.

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos había comprobado que, entre 2009 y 2019, el también exgobernador de Paraguarí registró un desbalance patrimonial injustificado superior a los G. 1.900 millones.