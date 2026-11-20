Disparó fuerte contra las envidiosas y “copionas” La conejita Luma Peralta disparó fuertísimo jeyma en las redes sociales contra las “envidiosas”. Al parecer, según sus expresiones hay chicas que qui…

La cuerona he´i que ni si vuelven a nacer le van a alcanzar.

La conejita Luma Peralta disparó fuertísimo jeyma en las redes sociales contra las “envidiosas”. Al parecer, según sus expresiones hay chicas que quieren ser como ella ndaje y al toque ya puso las cosas en su lugar. En charla con Crónica he´i que es directoite para quienes cizañean por ahí.

“Pasa que hay muchas que piensan que posan, haciendo, vistiéndose o pensando que les sale el carisma, la sensualidad y lo sexy que soy yo en sus fotos... ¡Uf! Muy difícil. Piensan que van a hacerme competencia. ¡Nah! Ni volviendo a nacer”, disparó con todo.

Sin pelos en la lengua disparó, “cuando la gente intenta copiar todo lo que haces pero no le sale”. ¡Ndi bárbaro! La polémica una vez más estuvo presente en su muro.

Pero eso no fue todo. El toque final fue un tiroteo durísimo para quien dedicó el mensajito, “toca darse cuenta que aparte de envidiosas son inútiles. Copiar, si. Igualar, me da risas. Ni volviendote nuevamente semen”, sentenció. ¡Hesúkena, doñaaa!