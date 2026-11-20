El Pentágono desclasificó un nuevo lote de 43 archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) que incluye un llamativo informe de 2009 donde quedó picando la posibilidad de construir una bóveda en la que se iba a guardar material “exótico” ndajeko. ¿Se refería a restos extraterrestres?

El informe, de 538 páginas, fue elaborado por el contratista Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) para la Agencia de Inteligencia de Defensa. Detalla el diseño de una bóveda subterránea de máxima seguridad en el norte de Las Vegas, Nevada, a unos 200 kilómetros de la conocida Área 51, destinada a resguardar “muestras de hardware y biológicas” o “material exótico” procedentes de empresas o grupos privados, incluso de países como Brasil.

Según el reporte, la estructura estaría enterrada a una profundidad de entre 4 a 6 metros, contaría con 7.500 metros cuadrados, paredes de tres pies de espesor y una superficie totalmente camuflada. Sin embargo, no existen registros públicos de que la instalación llegara a construirse, y el programa gubernamental concluyó en 2012 tras considerarse que los informes de la firma tenían un “valor limitado”.

La desclasificación abarca además registros históricos y recientes: desde tres videos militares con puntos luminosos en desplazamiento y ocho detecciones de radar civil de 2023 que alcanzaron velocidades estimadas de 1.650 millas por hora, hasta un relato de 1953 del célebre ingeniero de Lockheed, Clarence “Kelly” Johnson, sobre un objeto elíptico oscuro avistado en California y catalogado finalmente por la Fuerza Aérea como una nube lenticular.