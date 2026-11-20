¿Miggy deja Atlanta United? El equipo yanqui de Almirón cerró una temporada negativa en la MLS y se estaría planteando repensar su vínculo con el albirrojo.

Atlanta United volvió a quedar fuera de los playoffs por la MLS Cup, concretando una temporada decepcionante nuevamente, por lo que el club se prepara para un mercado de pases decisivo y evalúa de cerca el futuro de Miguel Almirón de cara a la temporada 2027.

A pesar de que los resultados colectivos fueron bastante malos, curiosamente el volante paraguayo de 32 años sigue siendo una de las figuras más influyentes del plantel por su liderazgo y aporte ofensivo, con 7 goles y 7 asistencias (14 participaciones directas de gol) durante la fase regular de 2026.

Almirón tiene contrato hasta 2027, con una opción a extenderlo a 2028, ocupando un cupo de Jugador Franquicia (futbolista cuyo salario o costo de fichaje supera el límite salarial máximo permitido), aunque por ahora no hay anuncios oficiales sobre una eventual venta ni negociaciones abiertas con otro equipo.

De cara a 2027, la dirección deportiva encabezada por Chris Henderson enfrenta el desafío de armar un equipo más equilibrado y competitivo.