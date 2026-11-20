En estos días el tema de conversación mbarete fue el videojuego GTA VI. La cuerona Majo Correa se sumó a la temática y en sus redes sociales subió unas fotitos que hizo disparar la imaginación del rollo. Majito, creadora de contenidos, está en todas las movidas virales y hace todo para malcriar a sus seguidores. “Yo siento que full podría ser un personaje de GTA6”, disparó con imágenes que le pone creativo a loperro.
En charla con Crónica he´i que, “sería la villana más peligrosa y seductora de Vice City. Haría locuras, escaparía de la policía y dejaría a todos con ganas de descubrir mi lado más atrevido… aunque ese acceso lo tienen mis fans”, dijo con mucha picardía la cuerona que a full mueve sus contenidos en la página azul.