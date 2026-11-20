Mira un poco quien quiere ser la protagonista en el videojuego ¿Estás para jugar con ella? En estos días el tema de conversación mbarete fue el videojuego GTA VI. La cuerona Majo Correa se sumó a la temática y en sus redes sociales subió un…

En estos días el tema de conversación mbarete fue el videojuego GTA VI. La cuerona Majo Correa se sumó a la temática y en sus redes sociales subió unas fotitos que hizo disparar la imaginación del rollo. Majito, creadora de contenidos, está en todas las movidas virales y hace todo para malcriar a sus seguidores. “Yo siento que full podría ser un personaje de GTA6”, disparó con imágenes que le pone creativo a loperro.

En charla con Crónica he´i que, “sería la villana más peligrosa y seductora de Vice City. Haría locuras, escaparía de la policía y dejaría a todos con ganas de descubrir mi lado más atrevido… aunque ese acceso lo tienen mis fans”, dijo con mucha picardía la cuerona que a full mueve sus contenidos en la página azul.