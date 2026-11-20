¡Ojo! Revendedores falsos andan estafando a olimpistas 👀 En redes sociales muchos hinchas del Decano denunciaron que fueron estafados por “revendedores” a la hora de intentar comprar entradas para el domingo.

OTRO LEVEL. Olimpia es hasta ahora el equipo más taquillero del Apertura. Su hinchada también se consagró con honores.

Nunca faltan los avivados que se aprovechan de la situación para perjudicar a su rapichá. En las últimas horas, muchos hinchas de Olimpia denunciaron en redes sociales que estaban siendo estafados por supuestos revendedores en su intento de conseguir entradas para el juego de este domingo ante Sportivo Trinidense.

Y es que en menos de 48 horas se acabaron los 35 mil entradas que puso la directiva del Decano a disposición de los hinchas y muchos se quedaron con las manos vacías.

En su intento por conseguir estar en el juego en el que el equipo de “Vitamina” puede gritar campeón, algunos hinchas fueron por el camino de la reventa y se quedaron sin el pan y sin la torta.

Realizaban la transferencia por el precio que les pedían para que les manden las entradas y luego eran bloqueados sin poder reclamar para que les devuelvan su plata.

Es más, hasta Jhonny Acosta, presidente de la Asociación de Revendedores, aclaró que los perfiles que están ofreciendo paquetes de entradas en redes sociales no pertenecen a su gremio ni son los revendedores habituales del estadio Defensores del Chaco.

“Yo mismo como presidente les voy a denunciar y mandarles preso a estos que están jodiendo a las personas”, tiró Acosta en charla con la 1.080 AM.