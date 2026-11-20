Onda yanqui, la final de la Copa tendrá show de entretiempo La Conmebol prepara un show de medio tiempo para el partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Por primera vez en la historia, el juego definitivo por hacerse con la Copa Conmebol Libertadores contará con un espectáculo de mediotiempo, un sello tradicional de los deportes estadounidenses. El DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio será el protagonista de la presentación el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo, donde Palmeiras y Estudiantes pugnarán por la corona del principal certamen de clubes de América.

“El show tendrá una duración de siete minutos y se desarrollará fuera del campo de juego, respetando los tiempos deportivos y manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche”, indicó la Confederación en su comunicado.

Sampaio tendrá una función con coreografía que mezclará su propuesta musical de funk carioca con la llamada “cultura del fútbol”, agregó la Conmebol. El artista actuó junto a Ricky Martin en el espectáculo de mediotiempo del partido de fútbol americano (NFL) que los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys disputaron en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, esto en el pasado mes de septiembre.

“¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!”, dijo Sampaio, citado en la nota.