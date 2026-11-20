Ou hína “Ofertas Porã”, para tratar de salvar el bolsillo en las fiestas Diciembre llega con gastos por todos lados, pero esta vez el comercio promete echar una mano al bolsillo. Gremios comerciales y el Ministerio de Indu…

Diciembre llega con gastos por todos lados, pero esta vez el comercio promete echar una mano al bolsillo. Gremios comerciales y el Ministerio de Industria y Comercio preparan el “Ofertas Porã”, una campaña de descuentos en unos 200 artículos de distintos rubros, del 18 al 31 de diciembre.

La iniciativa apunta a que las familias puedan hacer sus compras de fin de año sin que el aguinaldo se les esfume en dos visitas al súper. Se sumarán supermercados, mayoristas, minoristas, almacenes y multitiendas, con rebajas según cada rubro.

Los almaceneros prometen precios promocionales en productos de primera necesidad, los supermercados apuntarán a aliviar la canasta familiar y las multitiendas tendrán ofertas puntuales, incluso con artículos desde 10.000 guaraníes.

Pero ojo, que antes de salir con el carrito a toda máquina, conviene comparar precios y mirar bien las ofertas, porque en diciembre la plata tiene la mala costumbre de desaparecer más rápido que las sidras de la mesa.

Además, “Ahorra Paraguay” también prepara promociones del 27 de noviembre al 11 de diciembre, así que habrá varias oportunidades para rebuscarse por los precios, hacer rendir el sueldo y llegar a las fiestas sin dejar la billetera y el bolsillo temblando.