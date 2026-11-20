¡Por fin le hacen justicia! Galardonan a Amoroso por mantener vivo el legado de Luis Alberto del Paraná El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), distinguió a los músicos sobrevivientes que trabajaron con el inolvidable …

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), distinguió a los músicos sobrevivientes que trabajaron con el inolvidable Luis Alberto del Paraná y a tres referentes que mantuvieron en alto su figura. Entre ellos destaca el querido conductor y productor Juan Carlos Amoroso.

Radicado en Paraguay desde hace más de 37 años junto a su inseparable esposa, María del Carmen, Amoroso se convirtió en un pilar fundamental de nuestra cultura. Sin embargo, este mimo oficial se hizo esperar bastante, ya que en ocasiones anteriores otras personas fueron premiadas por esta labor, mientras su incansable aporte quedaba injustamente en el tintero.

Lejos de buscar aplausos, el creador de los emblemáticos Premios Paraná recibió la noticia con mucha humildad y emoción. “Han creído que yo, con los 28 años que vengo haciendo los Premios Paraná, debo recibir un reconocimiento. Yo simplemente lo hago porque le prometí a Carmen del Paraná que iba a hacer este evento para que, al menos una vez al año, se lo recuerde a Luis Alberto del Paraná”, expresó Amoroso, agradeciendo profundamente este homenaje que llega para saldar una deuda histórica con su trayectoria y que en estos momentos lo encuentra organizando el 28 aniversario de la premiación.