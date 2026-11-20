[VIDEO] ¡Apenami! Mirá quién volvió a las pantallas Boquiabiertos se quedaron loperro cuando vieron a Mario Bracho de vuelta frente a las cámaras del Trece. El señor de las crónicas más épicas de las m…

Boquiabiertos se quedaron loperro cuando vieron a Mario Bracho de vuelta frente a las cámaras del Trece. El señor de las crónicas más épicas de las madrugadas está de vuelta al servicio de la comunicación y está comprometido con la chamba. El rollo se mostró muy feliz por el regreso de un grande del periodismo a los medios.

Desde el perfil oficial del canal ya le dieron la bienvenida al comunicador, en el muro escribieron, “Viva 3 de Mayo. Mario Bracho se suma a la familia del 13. Con su estilo inconfundible y toda su experiencia, llega para contarnos todo lo que pasa mientras el país duerme. ¡No te pierdas sus crónicas nocturnas, bien tempranito por nuestras pantallas!”, tiraron.

Su primera aparición frente a las pantallas fue hoy en el programa Amanece Paraguay.