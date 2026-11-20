[VIDEO] Dan taller para que los papis aprendan a peinar a sus niñas Un papá argentino aprendió a hacer super peinados a su hija Amparo, pero aveí lanza talleres para enseñar a otros.

¡Se terminó la excusa del “esperá que vuelva mamá”! Gustavo es un argentino que la rompe toda en redes junto a su hija Amparo (@vivirconamparo) y se convirtió en el héroe de los peinados antes de ir al cole.

Con videos que son un éxito total, este papá todo terreno muestra el paso a paso para hacer trenzas y colitas sin tirones ni lágrimas. Pero no se quedó ahí: ahora armó los talleres presenciales “Papá también peina”, pensados especialmente para esos padres que no cazan una con el cepillo y las gomitas.

En los encuentros se aprende desde cero: técnicas básicas, peinados prácticos y rápidos sin lastimar a las nenas, y encima los participantes se van con todos los materiales y obsequios de regalo. ¡Un verdadero golazo de media cancha que demuestra que la paternidad también se ejerce peine en mano!