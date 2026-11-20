[VIDEO] El “gym bro” que alborotó las redes con su marcadito “Por fin un video sin la IA”, le tiraron a Dany Pereira en el Instagram, cuando apareció totalmente pesokeado, con feroz brazos, espaldas y pecho de …

“Por fin un video sin la IA”, le tiraron a Dany Pereira en el Instagram, cuando apareció totalmente pesokeado, con feroz brazos, espaldas y pecho de fisicoculturista. El rollo estalló de la risa y felicitó al presentador de televisión por sus avances en el entrenamiento. El comunicador mostró a loperro cuál es su preparación diaria antes de darle a la actividad física.

“Mi rutina antes de entrenar. Un cafecito riquito, riquito, un poquito de proteína y directo al gym”, he´i Pereira, quien recibió hasta el piropo de Toto González que le dijo, “te vi luego con más volumen, bro”.

Lo purete es que el amor está siempre está presente y salió al paso su doña Karen para decir, “confirmo que no es IA”, entre risas. Lo cierto es que el pesokeo del conductor de tv tiene sus frutos ndaje.