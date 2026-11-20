[VÍDEO] “¡Era meterla, no sacarla, Tony!” 🤦 Antonio Sanabria volvió a tener minutos en el Inter de Porto Alegre luego de una lesión y ya se mandó una macana.

El delantero albirrojo y mundialista, Tonny Sanabria, tuvo el peor regreso posible con la camiseta de Internacional de Porto Alegre, ya que el atacante ingresó en el segundo tiempo ante Vasco da Gama y terminó siendo protagonista de una desafortunada acción que le impidió a su equipo conseguir el empate casi al final del partido.

Inter terminó cayendo por 2-1 en condición de visitante, por la fecha 35 del Brasileirao ante el equipo carioca, y en el tramo final del compromiso, Alan Patrick sacó un remate con destino de arco que pudo significar el 2-2, pero Tonny Sanabria, siendo delantero, se cruzó en la trayectoria de la pelota y en lugar de dejar que entre la terminó sacando afuera.

Inacreditável! Sanabria entra na frente do chute de Alan Patrick e tira o que seria o gol de empate do Internacional.#futebol #vasco #internacional #brasileirão #ge pic.twitter.com/LKSZOfx3f2 — ge (@geglobo) November 20, 2026

La acción dejó al paraguayo en el centro de las miradas y de la crítica, ya que estuvo involuntariamente en el camino del gol que necesitaba el conjunto colorado para rescatar un punto. La derrota complica más al Inter, que continúa en zona de descenso con 38 puntos, cuando solamente restan tres fechas para la conclusión del campeonato.

Para Tonny, el encuentro marcó su regreso a las canchas después de dos meses de ausencia por lesión, teniendo una temporada para el olvido ya que sigue sin poder estrenarse en las redes en Brasil, prolongando una sequía goleadora que se extiende desde diciembre de 2025 cuando marcó su último tanto con el Cremonese de Italia.