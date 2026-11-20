[VIDEO] ¡Escándalo! Campanita trató de “migajeras” a las argentinas La ex participante de Gran Hermano de ashá no se guardó nada y armó un verdadero sarambí en el programa “Date Cuenta”, de DGO Stream. ¡Leé lo que dijo!

La mediática Campanita, quien sigue dando qué hablar tras su paso por el reality más famoso, volvió a encender la polémica al otro lado del charco. Durante su participación en el ciclo de streaming argentino DGO Stream (en el programa Date Cuenta), la brasiguaya lanzó una frase picantísima que dejó helados a los conductores y desató una ola de comentarios en las redes sociales.

En medio de una charla sobre las relaciones amorosas, las exigencias de las mujeres y cómo se manejan los hombres hoy en día, Campanita tildó sin filtros de “migajeras” a las mujeres argentinas, asegurando que se conforman con muy poco a la hora de salir con alguien.

Lejos de achicarse ante la sorpresa de sus compañeros de mesa, la paraguaya redobló la apuesta y tiró una frase que rápidamente se volvió viral: “Las propias argentinas destruyen el mercado”, disparó, dando a entender que, por aceptar cualquier trato o salida sin esfuerzo, terminan malacostumbrando a los muchachos.

Para rematar su descargo y dejar en claro que ella no piensa caer en lo mismo, Campanita confesó entre risas, pero muy firme en su postura: “Ya estaba a punto de ser como ustedes”, marcando distancia de la supuesta actitud conformista de las porteñas.

Como era de esperarse, el clip del momento no tardó en recorrer TikTok, Instagram y X (ex Twitter). Mientras sus seguidores paraguayos celebraron su frontalidad y le dieron la razón asegurando que “las paraguayas se hacen respetar”, varios internautas argentinos salieron al cruce, tildándola de agrandada y armando un intenso debate en los comentarios.