[VIDEO] ¡Orgullo nacional! La belleza paraguaya que causa furor por el mundo Toda una viajera ñande miss que recorre el mundo y hace sus sueños realidad. La reina Yani Gómez posó para la cámara desde los paisajes más hermosos …

La reina de belleza fue muy elogiada por su mirada ndaje.

Toda una viajera ñande miss que recorre el mundo y hace sus sueños realidad. La reina Yani Gómez posó para la cámara desde los paisajes más hermosos de Londres ndaje y mientras tanto disfruta del famoso clima londinense. En sus historias se mostró paseando por las calles británicas, mientras de fondo se escuchaba a los Beatles.

Impresionante es la facha y bellura que despilfarró en su gira que al toque pareció el piropo de loperro que soltaron los fueguitos y corazoncitos para halagar a las Miss Universo Paraguay 2025. “Ese rostro”, “una mirada que cautiva”, le tiraron algunos.

Nde tavy lo que hace la simpatía y hermosura de la paraguaya que recorre el mundo, mientras deja huella, roba suspiros por donde camina.