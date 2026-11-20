[VIDEO] Nuestra Miss Universo mostró el traje de ñandutí que lució ante el jurado Nuestra bella representante en Miss Universo, Gretha Matiauda, tiene bien en claro que para conquistar al mundo hay que llevar nuestras raíces bien p…

Nuestra bella representante en Miss Universo, Gretha Matiauda, tiene bien en claro que para conquistar al mundo hay que llevar nuestras raíces bien puestas. Pensando en uno de los momentos más decisivos del certamen, la reina paraguaya mandó confeccionar a medida un espectacular traje de ñandutí y aó po’i para lucirlo directamente frente a la mesa del jurado.

“Hoy viví uno de los momentos más importantes de mi camino en Miss Universo: la entrevista con el jurado” comenzó diciendo en sus redes nuestra miss.

Contó que quiso llevar puesto para la ocasión algo que sea mucho más que un vestido. “Quise llevar la historia de las mujeres que levantaron a mi país cuando todo parecía perdido” indicó y por eso con este traje, rindió un homenaje a Las Residentas, símbolo de la fuerza y resiliencia de la mujer paraguaya.

Además, este legado es lo que le inspiró para su proyecto social con el que busca transformar vidas a través de la educación y las oportunidades.

El traje es un corsé con una capa elaborados artesanalmente en ñandutí que llevó dos meses de trabajo y las manos de 10 artesanas.