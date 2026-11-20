[VIDEO] Pillaron a Vini Jr. por Cidayi del Eschi El rollo pensó que la estrella del Real Madrid cayó por el Este. ¡Mirá quién es!

¡Qué joda se armó en la frontera! Apareció un video donde supuestamente se veía a Vinícius Júnior paseando como si nada por el microcentro esteño. “¡Pela primeira vez no Paraguai!”, bromeaba el rollo al recibirlo entre risas y celulares en mano.

Pero bajen un cambio, porque no es ko Vini, aunque el parecido físico es realmente impresionante y hace dudar a cualquiera a primera vista.

Se trata de Thiniel Just, un pelotero brasileño que también le pega a la redonda y actualmente chuta en el club São João da Boa Vista. El muchacho cayó por Cidayi del Eschi para pasar unos días de relax y encontrarse con sus kapés, quienes no dejaron pasar la oportunidad para filmarlo y hacerle bromas por ser dos gotas de agua con el astro del Real Madrid y de la selección verdeamarela.