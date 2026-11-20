¡Qué joda se armó en la frontera! Apareció un video donde supuestamente se veía a Vinícius Júnior paseando como si nada por el microcentro esteño. “¡Pela primeira vez no Paraguai!”, bromeaba el rollo al recibirlo entre risas y celulares en mano.
Pero bajen un cambio, porque no es ko Vini, aunque el parecido físico es realmente impresionante y hace dudar a cualquiera a primera vista.
Se trata de Thiniel Just, un pelotero brasileño que también le pega a la redonda y actualmente chuta en el club São João da Boa Vista. El muchacho cayó por Cidayi del Eschi para pasar unos días de relax y encontrarse con sus kapés, quienes no dejaron pasar la oportunidad para filmarlo y hacerle bromas por ser dos gotas de agua con el astro del Real Madrid y de la selección verdeamarela.