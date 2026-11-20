[VIDEO] Volaron chapas, cayeron árboles y se fue la luz en Santa Rita ​Esta tarde de viernes se vino con todo el temporal en Santa Rita, Alto Paraná, y dejó varios destrozos por el camino.

​Esta tarde de viernes se vino con todo el temporal en Santa Rita, Alto Paraná, y dejó varios destrozos por el camino.

​Hubo caída de árboles por todos lados, autos que ligaron ramas y troncos encima, y varias casas quedaron destechadas. Encima, toda la ciudad se quedó sin energía eléctrica, a pura vela y linterna por culpa de los fuertes vientos que derribaron varias columnas de la Ande.

​El clima hoy no tuvo piedad y repartió sarambi de lo lindo, se puso bravo en serio. Ahora, entre chapas desparramadas, ramas por el suelo y la oscuridad, toca hacer el recuento de daños y esperar que el servicio eléctrico vuelva a la normalidad.