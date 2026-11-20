Y “viajó” nomás: se cambió al vice de Transporte en menos de 24 horas .

Gran expectativa se generó en torno al nuevo capo del viceministro de Transporte para ver si mejora el servicio.

Como para que no se arme más bolonqui del que ya hay, por ese “miedito” que tienen algunos a las críticas, el presidente de la República, Pedro Alliana, cortó por lo sano y en seco nombró al nuevo viceministro de Transporte para reemplazar a Hugo Nelson Vera Ojeda quien no estuvo ni 24 horas en su puesto y ya “viajó”.

Emigdio Wendell fue el “elegido” por el presi. Es un funcionario de carrera del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución en la que se desempeña desde 1989 ocupando diversos cargos jurídicos y áreas vinculadas directamente al sector transporte. Así que en torno a su persona se generó una gran expectativa, esperando que las “chatarras” dejen de circular y se apueste por un mejor servicio.

La salida de Vera Ojeda se produjo luego de fuertes cuestionamientos públicos porque, durante una entrevista periodística, no sabía responder preguntas básicas sobre el precio del pasaje y el esquema del subsidio estatal.

Tras el papelón mediático, Vera anunció en sus redes sociales su renuncia indeclinable, alegando que prefería dar un paso al costado ante el clima de críticas y desinformación.