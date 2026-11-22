Asunción quiere cambiar la cara del tránsito: la PMT será historia En Asunción se vienen cambios en el tránsito y la famosa PMT tendría los días contados. Desde la Muni se confirmó que está en marcha el proceso para …

En Asunción se vienen cambios en el tránsito y la famosa PMT tendría los días contados. Desde la Muni se confirmó que está en marcha el proceso para eliminar la actual Policía Municipal de Tránsito y dar paso a una nueva Policía de Seguridad Vial, aunque por ahora los agentes seguirán en las calles tratando de poner orden.

La intendenta py’ahu Soledad Núñez apuesta a cambiar el sistema, con más tecnología, controles y educación vial, buscando que el trabajo de los agentes no se convierta simplemente en una cacería de multas, sino en una herramienta para evitar accidentes y mejorar el quilombo diario que se vive en las calles capitalinas.

Para encaminar este proceso fue designado el abogado Armindo Riquelme, quien tendrá la tarea de conducir la transición y preparar el terreno para la nueva institución.

Y mientras se cocina el cambio de la PMT a la nueva Policía de Seguridad Vial, la comuna también insiste en que los conductores pongan un poco de su parte: nada de cruzar en rojo, estacionar donde se les canta o andar en moto sin respetar las medidas de seguridad.

La Municipalidad avei volvió a recordar que ningún “zorro” está autorizado a cobrar multas en la vía pública. Si alguien pide plata ahí mismo, hay que desconfiar, porque los pagos se realizan únicamente por los canales oficiales.

Los ciudadanos pueden denunciar pedidos de dinero, extorsiones o cualquier actuación irregular a través de la plataforma anticorrupción denuncias.asuncion.gov.py.