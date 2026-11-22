Guyryry de corazoncitos armó en su cuenta social la streamer Brisa Vargas al mostrar su faceta de top model. Regaló una sesión de fotos sensuales, el rollo enloqueció hasta el punto de tirarle todo tipo de piropos. “Atrevidísima”, “mamacita”, “bebé de la casa”, fueron algunos de los cumplidos que hicieron llegar los seguidores.

Loperro reportaron teléfonos recalentados ndaje, porque los fueguitos no pararon de saltar en las reacciones. En dos publicaciones la conductora de stream enloqueció a todos y mostró sus dotes de cuerona, algo que sin dudas gustó, sorprendió, provocó y cautivos a más de uno en las redes sociales.