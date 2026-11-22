“Che Angirũ” Guido Penayo se recibió de Bachiller Hay sueños que se guardan durante años, esperando el momento en que la vida nos dé la oportunidad de hacerlos realidad. Y cuando finalmente se cumple…

Hay sueños que se guardan durante años, esperando el momento en que la vida nos dé la oportunidad de hacerlos realidad. Y cuando finalmente se cumplen, la emoción no cabe en el pecho.

Así lo vive Guido Penayo, conocido influencer gastronómico del departamento de Caaguazú, quien celebró con el corazón desbordado haber concluido el bachillerato, demostrando que nunca es tarde para volver a estudiar y apostar por uno mismo.

Con palabras cargadas de emoción, Guido compartió en sus redes sociales la alegría de alcanzar una meta que representa mucho más que un título: es una conquista personal, fruto del esfuerzo, la perseverancia y las ganas de salir adelante.

“¡Ndagueroviai, no lo puedo creer!”, expresó, todavía incrédulo ante este logro que hoy le permite cerrar una etapa y comenzar a soñar con otra aún más grande, “Bachiller concluido ahora nos espera la universidad Dios mediante lo lograremos”, compartió emocionado con sus miles de seguidores de la redes sociales.

En medio de su felicidad, también tuvo palabras de agradecimiento para el Centro de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas N.º 111, del barrio Ciudad Nueva de Coronel Oviedo, así como para su director, el licenciado Marcos Portillo, y los docentes que acompañan a tantas personas en el camino de recuperar oportunidades y cumplir sueños que quizás alguna vez quedaron pendientes.

Guido adelantó que próximamente celebrarán la colación y prometió compartir cada detalle de ese momento especial.